Trump firma acuerdo con Groenlandia y Dinamarca

El pacto se produce tras meses de amenazas del presidente de EE.UU. de anexionarse el territorio autónomo danés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rubricó este martes en Nueva York un acuerdo de seguridad con Dinamarca y Groenlandia.

Por parte de Dinamarca y Groenlandia, el documento fue firmado por sus respectivos primeros ministros, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen.

Según señaló la semana pasada Trump, el pacto otorga a Washington “el control permanente sobre la seguridad y las demás necesidades” del territorio autónomo danés.

Frederiksen celebró el acuerdo, aseverando que respeta la soberanía del Reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación de Groenlandia. Agregó que, una vez firmado, deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

El presidente Donald Trump firma un acuerdo trilateral con el primer ministro de Dinamarca y el primer ministro de Groenlandia, con el que se amplía la presencia militar estadounidense en Groenlandia. Este tratado contempla que Groenlandia debe pedir autorización a los EEUU para… — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 22, 2026

La firma se produce tras meses de amenazas del mandatario estadounidense de anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional.