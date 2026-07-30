España y Marruecos pactan la devolución de los migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta

Los Gobiernos de España y Marruecos han pactado llevar a cabo “lo antes posible” todas las medidas necesarias para la devolución de los ciudadanos marroquíes que ingresaron en la ciudad autónoma española de Ceuta de manera irregular en los últimos días, según recoge Europa Press.

De acuerdo a fuentes del Ministerio del Interior español, los dos países han acordado “reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente” al enclave español en el norte de Marruecos.

Nuevo vídeo en la valla de Ceuta ahora mismo. pic.twitter.com/kVs1515LTX — RescueYou (@RescueYou247TW) July 30, 2026

“El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta”, ha dicho este jueves el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un mensaje publicado en X, en el que ha afirmado que se están movilizando todos los recursos necesarios y trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales” con el objetivo de recuperar la normalidad lo antes posible.