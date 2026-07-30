Irán ha lanzado su nueva ofensiva con misiles contra territorio jordano con presencia estadounidense

Teherán / Amán – Irán lanzó una nueva ofensiva con misiles contra territorio jordano, donde permanecen desplegadas fuerzas estadounidenses. Las defensas aéreas de Jordania interceptaron cinco proyectiles y, hasta el momento, no se reportan víctimas, según la agencia estatal Petra.

Reportes preliminares señalan que los lanzamientos habrían partido desde zonas cercanas a Jomeiní, en la provincia de Markazi, y Tabriz, en el noroeste iraní. No existe todavía confirmación oficial sobre esos puntos de origen ni sobre las instalaciones que buscaban alcanzar.

La ofensiva ocurre pocas horas después de que CENTCOM completara una operación de dos horas contra decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria, entre ellos centros de mando e instalaciones de misiles y drones.

La escalada continúa. Por ahora, lo confirmado son las intercepciones; cualquier versión sobre impactos o daños permanece sin verificar.