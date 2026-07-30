Egipto confirma ataque con dron a un puerto mediterráneo que alcanzó a un buque de EE.UU.

El Gobierno de Egipto ha confirmado que el incendio registrado el miércoles en dos buques, incluido un metanero estadounidense, en el puerto mediterráneo de Damiata fue causado por el impacto de un dron.

“Tras controlar el incendio que afectó a dos buques en el puerto de Damieta el 29 de julio de 2026, y una vez que las autoridades competentes llevaron a cabo las investigaciones preliminares sobre el suceso, se determinó que este fue provocado por un dron”, reza el comunicado gubernamental.

Se precisa que “ninguna entidad ha reivindicado la autoría del incidente”. Mientras, “las autoridades competentes continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional de Egipto”.

Este miércoles, la empresa de seguridad marítima Ambrey reportó el incendio en un buque cisterna de almacenamiento de gas de propiedad estadounidense en el puerto egipcio de Damieta a causa del ataque de un dron.

Por su parte, la empresa de servicios portuarios Inchcape reportó de un incendio en dos buques cisterna en ese puerto mediterráneo. La explosión se produjo en una terminal de gas natural licuado durante operaciones de descarga. Inchcape precisó que las autoridades locales “reaccionaron rápidamente” y que “los buques implicados fueron trasladados de forma segura fuera de la zona portuaria”.

El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto luego confirmó que un incendio se desató en dos buques en el puerto de Damieta, y que no se reportaron víctimas. Sin embargo, el Ministerio no se pronunció sobre la causa del incendio.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó el ataque al ser preguntado si podría estar vinculado con Irán: “Me han informado […] Vamos a golpearlos con mucha fuerza”.

“Saben que va a suceder. Nos piden que no lo hagamos”, agregó. En este sentido, el presidente precisó: “Veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento, pero les vamos a dar un golpe muy duro”.

El suceso tuvo lugar en medio de la reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, en un conflicto que parece extenderse por Oriente Medio sumando nuevos participantes.