Maxi Palí Ciudad Sandino reabre sus puertas

Managua — Maxi Palí Ciudad Sandino reabrirá sus puertas este viernes 31 de julio para retomar su operación habitual, permitiendo nuevamente a las familias de la zona realizar sus compras con la amplia variedad de productos y los precios bajos todos los días que caracterizan a la cadena.

Tras una reinversión de 5.7 millones de córdobas, la tienda se encuentra lista para recibir a sus clientes y continuar abasteciendo con normalidad a la población de este municipio. La atención se brindará en el horario regular, de lunes a domingo, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

“La pronta reapertura de esta tienda refleja nuestro compromiso de seguir acompañando a las familias de Ciudad Sandino, brindándoles acceso oportuno a los productos que necesitan para su hogar, manteniendo nuestra promesa de precios bajos todos los días. Agradecemos profundamente la comprensión, la confianza y las numerosas muestras de apoyo que recibimos por parte de nuestros clientes, asociados, proveedores y de toda la comunidad. Ese respaldo nos impulsa a continuar trabajando con dedicación para servirles cada día con mercancía de calidad, surtido, buen servicio y la cercanía que esperan de nosotros”, expresó Richard Lugo, gerente sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

Durante el tiempo que la tienda permaneció cerrada, Walmart Nicaragua trabajó de manera diligente para restablecer las condiciones indispensables que permitieran reanudar la atención con los estándares de seguridad y operación que distinguen a la compañía. Con esta reapertura, Maxi Palí Ciudad Sandino continúa fortaleciendo su propósito de ayudar a las familias nicaragüenses a ahorrar dinero y vivir mejor, garantizando el abastecimiento de productos frescos, abarrotes, artículos para el hogar y demás categorías esenciales para el día a día.

La reapertura de Maxi Palí Ciudad Sandino refleja también el compromiso y la dedicación de sus asociados, cuyo esfuerzo y colaboración fueron fundamentales para retomar la operación de la tienda. Con esto, se restablece una importante fuente de empleo y un punto de abastecimiento clave para la comunidad, contribuyendo al dinamismo económico local.

Walmart Nicaragua extiende su agradecimiento a los Bomberos Unidos de Nicaragua y demás autoridades, así como a sus clientes por la paciencia y confianza demostradas mientras se realizaban las labores necesarias para reanudar la operación.