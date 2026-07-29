Este es el nuevo frente de ICE en su caza antimigrante

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comenzado a arrestar en aeropuertos a ciudadanos extranjeros con visas expiradas, incluidos cónyuges de estadounidenses y trabajadores con solicitudes activas para permanecer en el país, informa este martes The New York Times, que consultó documentos y fuentes familiarizadas con el asunto.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. vestidos de civil han detenido a personas en mostradores y puertas de embarque en al menos 15 aeropuertos. La medida amplía un acuerdo previo con la Administración de Seguridad en el Transporte estadounidense (TSA), ahora centrada en los que se hayan excedido del límite en sus visas.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. dijo que busca impedir que extranjeros ilegales vuelen salvo para autodeportarse. Por su parte, diversos abogados han confirmado las detenciones de personas con trámites pendientes.