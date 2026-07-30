Comando armado irrumpe en casa de Karely Ruiz: golpean a su esposo y le roban sus joyas

Nuevo León – Un grupo de entre seis y siete hombres armados irrumpió la madrugada de este miércoles en la vivienda de la influencer Karely Ruiz, ubicada en la colonia Las Puentes, séptimo sector.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 3:45 de la mañana, cuando los agresores ingresaron de forma violenta a la vivienda, donde se encontraban la creadora de contenido, su esposo y su hija de aproximadamente un año de edad.

Durante el asalto, los delincuentes exigieron dinero y despojaron a las víctimas de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyería valuada en cerca de 200 mil pesos y diversos aparatos electrónicos.

La pareja de Karely Ruiz habría intentado intervenir durante el robo, por lo que uno de los agresores presuntamente lo golpeó en la cabeza con un arma. El hombre resultó con lesiones, aunque no de gravedad.

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Tanto la menor como Karely Ruiz se reportan fuera de peligro.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás y agentes ministeriales, quienes iniciaron las primeras diligencias para esclarecer el hecho y ubicar a los responsables.

Las autoridades revisan cámaras de videovigilancia tanto del domicilio como de la zona, con el objetivo de identificar la ruta de escape y a las personas involucradas.

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Inicialmente, en redes sociales se difundió la versión de un supuesto intento de privación de la libertad contra la influencer. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó esa hipótesis y precisó que la investigación se sigue por robo con violencia.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación.