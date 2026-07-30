Fiscalía de Bolivia emite nueva orden de detención contra Evo Morales por terrorismo y otros delitos

LA PAZ, Bolivia.– La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una nueva orden de detención contra el expresidente Evo Morales, a quien investiga por los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública para delinquir y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.

La medida se relaciona con las protestas y bloqueos antigubernamentales que paralizaron el país por más de 50 días durante mayo y junio, ocasionando escasez de alimentos, medicamentos y combustible en varias ciudades, principalmente La Paz y El Alto.

El fiscal Brayan Melgar es quien emitió la orden contra Morales, quien ya contaba con otra orden de detención por ausentarse a un juicio relacionado con un presunto caso de abuso a una menor de 15 años durante su mandato (2006-2019). Esa medida judicial tampoco ha sido cumplida hasta el momento.

“No nos van a intimidar”, escribió Morales este miércoles en su cuenta de X, donde rechazó las acusaciones y denunció una persecución política por parte del gobierno para “ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social”.

Morales, de 66 años, se ha refugiado desde 2024 en su feudo cocalero del Chapare, donde ha negado las acusaciones en su contra.

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el 8 de noviembre tras casi 20 años de gobiernos de izquierda, enfrentó fuertes protestas de sindicatos campesinos y obreros que exigían su renuncia. Los bloqueos dejaron más de 15 fallecidos, en su mayoría por falta de atención médica.

El gobierno atribuyó a Morales la promoción de las protestas. Tras decretar un estado de excepción en junio, el expresidente llamó a una pausa en las movilizaciones.