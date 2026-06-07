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Este turista podría pasar tres años de cárcel por transportar sustancia por España (FOTO)

El hombre de 42 años fue interceptado durante un control de tráfico en Sant Josep con el óxido nitroso, globos y boquillas para su consumo.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto del capturado.

IBIZA, España.- Un turista británico de 42 años fue detenido por la Guardia Civil en la isla de Ibiza después de que los agentes encontraran en su vehículo 42 botellas de óxido nitroso, conocido como gas hilarante o “gas de la risa”, además de globos y boquillas para su consumo.

El arresto se produjo este lunes poco después de las 20:30 horas, cuando el hombre fue interceptado durante un control de tráfico en el municipio de Sant Josep. En el asiento trasero del vehículo los agentes localizaron siete cajas grandes con el gas.

El turista fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Según la legislación vigente en España, la posesión y distribución de esta sustancia puede acarrear sanciones económicas, detención y penas de prisión de entre uno y tres años.

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