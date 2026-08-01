Estrella de ‘El Exorcista’ es investigada en EE.UU.

Autoridades del Departamento de Control Animal del condado de Los Ángeles, EE.UU., inspeccionaron este viernes la propiedad de Linda Blair, protagonista de ‘El Exorcista’ y activista por el rescate animal, por sospechas de operación irregular de una perrera con más de 100 perros, según medios locales.

Por su parte, la actriz aseguró que tanto ella como los animales se encuentran bien y que solo deben resolver algunos trámites administrativos pendientes.

Blair explicó que desconoce por qué no se utilizó correspondencia para notificarle sobre el asunto antes de la inspección. Funcionarios señalaron que la orden de registro permitió verificar el cumplimiento de las normativas del condado y que la prioridad era garantizar la seguridad de los animales y las personas en la propiedad, donde colaboró plenamente durante el procedimiento.

La actriz indicó en redes sociales que planea mudarse a un lugar donde pueda ampliar su labor educativa y de rescate animal.