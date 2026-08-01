EE.UU. emite alerta a sus ciudadanos en 10 países de Oriente Medio

El Departamento de Estado de EE.UU. ha emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos ubicados en una decena de países de Oriente Medio ante la posibilidad de una mayor escalada del conflicto con Irán.

En las alertas distribuidas a través de las Embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Irak, Jordania, Israel, Kuwait, Arabia Saudita, Baréin y Egipto se recomienda que los estadounidenses que se encuentren en la región “consideren marcharse” o estén “preparados para hacerlo en caso de que se produzca una escalada”.

Según el comunicado, los estadounidenses “deben actuar con precaución, redoblar su vigilancia y estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en sus desplazamientos”.

Al mismo tiempo, desaconsejan a sus ciudadanos que viajen hacia o a través de esa región.

El Departamento hace hincapié en que las “instalaciones diplomáticas de EE. UU., incluidas las situadas fuera de Oriente Medio, han sido objeto de ataques” y que Irán y los grupos que lo apoyan “podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares relacionados” con Washington en todo el mundo, incluidas empresas estadounidenses y otras instituciones.

Tales advertencias se emitieron tras los informes de que el presidente Donald Trump podría lanzar una nueva operación militar contra Irán ya este fin de semana.

El miércoles, Trump prometió más agresiones contra la República Islámica. “Les vamos a golpear muy fuerte porque es nuestro turno de golpearlos. Saben que se viene”, dijo el mandatario. WSJ informó anteriormente que el jefe del Comando Central de EE.UU., Brad Cooper, había elaborado un plan para realizar una potente campaña aérea contra Irán consistente en de 10 a 14 días de golpes intensivos destinados a socavar el potencial de misiles del país persa.

Teherán ha advertido esta semana que no va a convertirse en el lugar donde el Ejército de EE.UU. pueda matar cruelmente a niños y familias inocentes. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró que prepara una operación cuyas consecuencias Washington lamentará si persisten los ataques contra territorio iraní.