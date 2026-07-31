Lo que dijo Trump ante la crisis migratoria en Ceuta

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes a Fox News que si los demócratas ganan las elecciones, el país se verá en la misma situación en la que está ahora España, que se enfrenta a una severa crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta.

“Es terrible. Recuerden esta imagen. Así seremos nosotros en tres años, si gana el lado equivocado”, dijo el mandatario.

“Si los demócratas ganan, no vivirán una vida muy buena”, añadió.

El enclave español, situando en el norte de Marruecos, vive una crisis migratoria sin precedentes. El presidente de Ceuta situó en “60.000” el número de personas que, según sus cálculos, han entrado de forma irregular en la ciudad.

Los cruces irregulares desde Marruecos a España se realizan por tierra, por el espigón fronterizo del Tarajal, y a nado por el litoral ceutí.

Fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad citadas por la prensa local señalaron que, en los picos de máxima intensidad, el flujo alcanzó un “ritmo aproximado de 3.000 personas por hora”. La magnitud de la llegada ha desbordado por completo la capacidad de respuesta local.

Decenas de miles de recién llegados permanecen en las calles de la ciudad, cuyos recursos civiles están saturados, mientras el Ejército y refuerzos desplazados desde la península patrullan la frontera.