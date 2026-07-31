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Estados Unidos lanza nuevos ataques contra objetivos militares en Irán

Fuerzas estadounidenses ejecutaron una ofensiva de alrededor de dos horas contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un lanzamiento de los recientes hechos por EEUU.

Fuerzas estadounidenses ejecutaron una nueva ofensiva contra instalaciones militares iraníes, en medio de una escalada que amenaza con ampliar aún más el conflicto en Oriente Medio.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó una operación de aproximadamente dos horas contra decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria, incluidos centros de mando, depósitos de misiles y drones, sistemas de vigilancia costera e instalaciones de defensa marítima.

Circulan reportes según los cuales helicópteros estadounidenses habrían atacado dos instalaciones y causado más de 100 bajas entre las fuerzas iraníes. Sin embargo, estos detalles —incluido el número de muertos— todavía no han sido confirmados por el Pentágono, CENTCOM ni fuentes independientes.

La operación fue presentada por Washington como respuesta al reciente lanzamiento de misiles iraníes contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio.

La situación permanece en desarrollo.

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