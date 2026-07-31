Muertos, Ejército desplegado y persecuciones: caos por entrada descontrolada de migrantes a España

Un jueves caótico se vivió en la frontera del Tarajal que separa España de Marruecos. La llegada descontrolada de incontables inmigrantes a la ciudad autónoma española de Ceuta dejó al menos 18 muertes y escenas dramáticas, que han provocado múltiples reacciones internacionales.

Fuentes policiales le indicaron al diario madrileño El País que las fuerzas de seguridad han recuperado los cadáveres de 18 personas que intentaban entrar a nado en Ceuta, durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

En el último año han fallecido más de 60 personas en el mar. Aunque en días recientes el flujo migratorio iba creciendo, el culmen se dio este jueves, con varias escenas dramáticas. En varios videos se observa cómo centenares de personas cruzan a nado y con flotadores.

#URGENTE 🇪🇸🇲🇦España y Marruecos pactan la devolución de los migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta 👉https://t.co/mbtnoHNtqu

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Numerosas personas rompieron el cordón policial que se había colocado en El Tarajal, en el lado español, según la agencia Europa Press. Una vez que superaron este escollo, lograron entrar a Ceuta, localidad bañada por las aguas del mar Mediterráneo.

La Guardia Civil estima que hasta 40.000 personas podrían haber ingresado de manera irregular a Ceuta, según refiere la prensa local. Hasta el momento no hay una cifra oficial. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se espera que llegue este viernes al lugar, desde donde podría dar un balance sobre el suceso.

Guardias desbordados

Aunque la Guardia Civil fue desplegada en la frontera sur para cubrir esta situación, el elevado número de extranjeros, mayormente jóvenes según los reportes, superaron sus capacidades. Al reconocer que fueron desbordados, el Gobierno autorizó la movilización militar.

El Ejército se activó para apoyar a los miembros de la Guardia Civil, en una de las principales medidas tomadas por la Moncloa, que sin embargo, se ha negado a declarar un estado de emergencia nacional, como solicitó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

En un video quedó registrada la frase de un joven procedente de Marruecos, que al entrar irregularmente a España, gritó: “¡Viva España! ¡Viva Pedro Sánchez!”. Esto ocurrió en el contexto del ingreso de unas 2.000 personas, de forma irregular, a territorio europeo en los últimos días.

Este jueves se ha vivido la jornada más tensa, con los intentos de cruce durante toda la madrugada sin dar tregua pic.twitter.com/zfG6EvwO1u — RT Última Hora (@RTultimahora) July 30, 2026

Con un clima de tensión en aumento, varios sectores criticaron la reciente regularización de migrantes aprobada por el Ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, fuentes gubernamentales citadas por RTVE aseguraron que la crisis “no tiene nada que ver” con esa política.

“Es falso que ninguna persona que haya cruzado en estos días pueda acogerse a este proceso ya que este exige unos requisitos muy definidos, como acreditar la residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España 5 meses continuados en el momento de presentar la solicitud”, aclararon.

A la par, decenas de españoles persiguieron a los migrantes que entraron a Ceuta de forma irregular. En un video, que uno de ellos grabó durante la persecución, se muestra la animadversión contra los extranjeros. “¡Invasores hijos de puta!”, gritaban.

Lo que se dice afuera

Mientras en Ceuta la tirantez escalaba, en el exterior la jornada caótica no pasó desapercibida. Aunque dentro de la Unión Europea (UE) ofrecieron a Madrid reforzar Frontex [la Agencia Europea de Fronteras y Costas], también se han dado críticas severas a sus medidas.

Desde Italia la primera ministra, Giorgia Meloni, avanzó que podrían suspender el espacio Schengen con España. “Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este Gobierno”, enfatizó.

Por su parte, una portavoz de la Casa Blanca arremetió contra las “políticas de extrema izquierda y globalistas, incluidas las que permiten la migración masiva”. En diálogo con Daily Wire, advirtió que “España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían revertir el rumbo de inmediato o arriesgarse a su propia desaparición”.