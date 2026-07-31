Redadas encubiertas en EE.UU. para deportar a extranjeros sin que lo vean venir

La administración de Donald Trump comenzó a detener en aeropuertos de Estados Unidos a ciudadanos extranjeros con visas vencidas, incluidos cónyuges de estadounidenses, trabajadores tecnológicos y otras personas con solicitudes activas para permanecer en el país, informa The New York Times.

Según la información, agentes de inmigración vestidos de civil han detenido a personas en los mostradores de facturación y en las puertas de llegada de aeropuertos, en operativos realizados en al menos 15 terminales durante las últimas semanas. Algunas detenciones ocurrieron de forma discreta, mientras que otras fueron grabadas por pasajeros que reaccionaron con indignación.

El medio señaló que el programa amplía la colaboración entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que anteriormente se enfocaba en personas con órdenes de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la administración trabaja para que quienes estén ilegalmente en el país “ya no puedan volar, salvo para autodeportarse”, aunque no confirmó oficialmente la expansión del programa.

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