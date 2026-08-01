BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoTrump sorprende en redes con misteriosa imagen de un alién esposado
Mundo

Trump sorprende en redes con misteriosa imagen de un alién esposado

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen de un platillo de Magnific.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en Truth Social este sábado una imagen generada con inteligencia artificial (IA) en la que aparece caminando junto a varios agentes del Servicio Secreto mientras un extraterrestre esposado y con grilletes los acompaña al fondo.

La publicación, que no incluía ningún comentario, se volvió viral en redes sociales, sumándose a una serie de imágenes creadas con IA que el presidente estadounidense ha compartido recientemente en su plataforma.

También te puede interesar

Estrella de ‘El Exorcista’ es investigada en EE.UU.

Lo que dijo el rey de España tras...

Lo que dijo Trump ante la crisis migratoria...

Pedro Sánchez da la cara ante lo sucedido...

Muertos, Ejército desplegado y persecuciones: caos por entrada...

Redadas encubiertas en EE.UU. para deportar a extranjeros...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign