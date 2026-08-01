Trump sorprende en redes con misteriosa imagen de un alién esposado

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en Truth Social este sábado una imagen generada con inteligencia artificial (IA) en la que aparece caminando junto a varios agentes del Servicio Secreto mientras un extraterrestre esposado y con grilletes los acompaña al fondo.

La publicación, que no incluía ningún comentario, se volvió viral en redes sociales, sumándose a una serie de imágenes creadas con IA que el presidente estadounidense ha compartido recientemente en su plataforma.