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Gana un jet en un concurso de MrBeast, pero acaba esposado por tráfico de marihuana

Otras tres personas fueron detenidas y, posteriormente, él fue el único liberado.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Jabari Stephan Brown.

El piloto jamaiquino-estadounidense Jabari Stephan Brown, conocido en redes sociales como Captain Treezy, fue arrestado en Asunción, Paraguay, dentro de un caso de tráfico de 267 kilogramos de marihuana que fueron localizados en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

En diciembre pasado, Brown ganó un jet ejecutivo, valuado en 2,4 millones de dólares, en una competencia organizada por el creador de contenido Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast.


Además de Brown, también fueron detenidos dentro del mismo caso los estadounidenses Troy Anthony Vásquez, David Thomas Wise y Marisol Rivas, recoge Última Hora.

Los cuatro habrían llegado a Paraguay en un avión privado pilotado por Keith Siilats, un empresario tecnológico de origen estonio y cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility en EE.UU., quien, además, sería dueño de la aeronave. No obstante, este hombre abandonó el país previo a la intervención que permitió la incautación.

Imputación y liberación

Pero luego, se conoció, según reseñó el mencionado medio, que el Ministerio Público imputó por los delitos de tráfico internacional de drogas y tenencia de estupefacientes Vásquez, Wise y Rivas; mientras que Brown fue liberado.

La fiscala Ingrid Cubilla indicó que él aportó información vinculada a su contratación como prestador de servicio, que coincide con los datos proveídos por las autoridades aeronáuticas.

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