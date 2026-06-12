Guerra en los tribunales: el Barcelona demanda al presidente del Real Madrid

El Fútbol Club Barcelona presentó este viernes una demanda de conciliación contra el presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez, por presuntas calumnias tras sus explosivas declaraciones en contra del conjunto catalán.

En un comunicado, el Barcelona precisó que se trata de una preceptiva demanda de conciliación para que Pérez dé marcha atrás en sus palabras. Y, en caso contrario, introducirá una querella criminal en su contra.

Aluden a la incendiaria conferencia de prensa del 12 de mayo pasado, en la que Pérez anunció la convocatoria de elecciones en el Madrid y denunció la “corrupción sistémica” en torno al caso Negreira.

Consternado por la evolución del caso, del cual hasta ahora no se ha comprobado compra de árbitros, anunció la presentación de un ‘dossier’ de 500 páginas a la UEFA para que actúe por “el mayor escándalo de la historia”.

“El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club”, apuntó el Barça.

Preguntado el 13 de mayo por laSexta, el reelegido presidente del Madrid afirmó que “harían muy bien” en demandarlo si “creen que nos tienen que demandar”.

“Yo no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas. Quiero que la Justicia actúe”, enfatizó Pérez, quien también aseveró que en la última temporada ganada por el Barcelona le quitaron “entre 16 y 18 puntos” al Madrid.