BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoHamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza tras casi dos décadas
Mundo

Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza tras casi dos décadas

La decisión abre la vía a un comité tecnocrático impulsado por la Junta de Paz promovida por Donald Trump

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Hombres armados de Hamás.

Gaza – Hamás anunció la disolución del organismo que había gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas, lo que en perspectiva abre la vía para un comité tecnocrático, según reportó este lunes la agencia AFP.

El jefe del Comité de Emergencia del Gobierno, Mohamed al-Farra, presentó oficialmente su renuncia, informó Ismail Al Thawabta, jefe de la Oficina de Medios del Gobierno gestionado por Hamás.

Al mismo tiempo, se tomó la decisión de disolver el comité para “facilitar la transición administrativa y gubernamental” al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), creado por la Junta de Paz establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en octubre de 2025, tras el alto al fuego entre Israel y Hamás.

También te puede interesar

Aliado de Washington en Asia ha hecho el...

FIFA se pronuncia tras la polémica apelación de...

Infantino se pronuncia ante polémica llamada con Trump...

China ejecuta una rara e inédita prueba de...

Cifra de muertos en Venezuela por terremotos sube...

Brasil ha sido eliminado del Mundial tras perder...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign