Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza tras casi dos décadas

Gaza – Hamás anunció la disolución del organismo que había gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas, lo que en perspectiva abre la vía para un comité tecnocrático, según reportó este lunes la agencia AFP.

El jefe del Comité de Emergencia del Gobierno, Mohamed al-Farra, presentó oficialmente su renuncia, informó Ismail Al Thawabta, jefe de la Oficina de Medios del Gobierno gestionado por Hamás.

Al mismo tiempo, se tomó la decisión de disolver el comité para “facilitar la transición administrativa y gubernamental” al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), creado por la Junta de Paz establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en octubre de 2025, tras el alto al fuego entre Israel y Hamás.