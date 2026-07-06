Infantino se pronuncia ante polémica llamada con Trump por caso de tarjeta roja

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció este lunes en medio de la polémica por la llamada que mantuvo con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, sobre la tarjeta roja que recibió el delantero estadounidense, Folarin Balogun, en el Mundial.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, dijo.

De esta manera, Infantino se desmarcó de la decisión de retirarle la tarjeta roja a Balogun, lo que le permitirá jugar este lunes los octavos de final contra Bélgica. “Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, comentó.

En paralelo, Trump confirmó ante los periodistas en la Casa Blanca que llamó a Infantino. “Lo único que hice fue pedir una revisión”, declaró. “Él [Balogun] no hizo nada malo. Él es nuestro mejor jugador o uno de nuestros mejores jugadores (…). Decir que no puede jugar, es muy injusto”, sostuvo.

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“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el presidente de los EE.UU., y en este asunto, recibí una llamada del presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes”, admitió Infantino.

En su descripción de la conversación, Infantino indicó que le mencionó a Trump el “proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes” del organismo futbolístico. “El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, cerró.