Trump envia mensaje de agredecimiento a la FIFA tras polémica decisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó un mensaje a la FIFA después de que el organismo anulara la tarjeta roja a Folarin Balogun, lo que permite que el delantero juegue el lunes en el partido de octavos de final contra Bélgica.

“Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, celebrando la despenalización del atacante.

Este domingo, la FIFA dejó sin efecto la expulsión mostrada a Balogun, de 25 años, durante la victoria de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina.

“En virtud del Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un año”, reza la publicación del organismo.

Según el periodista Ben Jacobs, la Casa Blanca se habría comunicado directamente con la FIFA para pedirle a su presidente, Gianni Infantino, que revisara la tarjeta roja.