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Insólita pelea en el mar: militares filipinos y chinos se enfrentan a golpes de remo y porra

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla del encuentro.

Un enfrentamiento entre efectivos de la Armada de Filipinas y la Guardia Costera de China quedó registrado en video en el banco de arena de Ayungin, en el mar de China Meridional, una de las regiones marítimas más disputadas del mundo.

Las Fuerzas Armadas filipinas denunciaron que agentes chinos agredieron con porras de madera a sus militares, que viajaban en una lancha neumática. Las imágenes muestran a ambos bandos forcejeando con remos, palos y porras desde pequeñas embarcaciones.

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