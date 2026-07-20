Insólita pelea en el mar: militares filipinos y chinos se enfrentan a golpes de remo y porra

Un enfrentamiento entre efectivos de la Armada de Filipinas y la Guardia Costera de China quedó registrado en video en el banco de arena de Ayungin, en el mar de China Meridional, una de las regiones marítimas más disputadas del mundo.

JUST IN: The Armed Forces of the Philippines says China Coast Guard personnel aboard a rigid hull inflatable boat aggressively struck Philippine Navy personnel aboard a rubber boat using wooden batons at the Ayungin Shoal in the West Philippine Sea on Monday (July 20, 2026).… pic.twitter.com/da3VdteDU5 — Philippine News Agency (@pnagovph) July 20, 2026

Las Fuerzas Armadas filipinas denunciaron que agentes chinos agredieron con porras de madera a sus militares, que viajaban en una lancha neumática. Las imágenes muestran a ambos bandos forcejeando con remos, palos y porras desde pequeñas embarcaciones.