“¡Irán dejará de existir!”: Fuerte amenaza de Trump tras nueva escalada militar

Donald Trump ha aseverado este sábado que Irán “dejará de existir” si Estados Unidos “se ve forzado” a recurrir a la vía militar para “completar el trabajo”.

“¡Aviones estadounidenses acaban de atacar instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras, por violar el acuerdo de alto el fuego, otra vez! ¡Es muy posible que nunca aprendan!”, escribió en Truth Social.

“Puede que llegue un momento en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar por la vía militar la tarea que hemos iniciado con tanto éxito. Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”, declaró.

Nuevos ataques de EE.UU.

Las fuerzas estadounidenses volvieron a bombardear blancos de Irán en la zona del estrecho de Ormuz, en respuesta a un ataque contra un buque mercante en la mañana de este sábado. El petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, transitaba cerca de Ormuz con más de 2 millones de barriles de crudo.

En la ciudad portuaria de Sirik, situada en el sur de Irán, frente al estrecho de Ormuz, se escucharon varias explosiones. Una fuente militar comentó a la agencia de noticias IRIB que los estallidos se debieron al impacto de varios proyectiles contra una torre de telecomunicaciones en Taheriyeh, cerca de Sirik.

También se reportó el impacto de varios proyectiles contra la aldea de Masen, situada en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.