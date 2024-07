Jefes de Estado de la OTAN reunidos hoy miércoles en la cumbre en Washington

Líderes de los más de 30 países miembros de la OTAN se reúnen en la segunda jornada de la cumbre para reafirmar sus compromisos con la defensa de Ucrania y reforzar su propia alianza. Se espera que se discutan los acuerdos finales de la reunión de alto nivel.

WASHINGTON — Los jefe de los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se reúnen el miércoles en Washington para una sesión de trabajo en la cumbre mientras buscan aumentar el apoyo de la alianza a Ucrania y mejorar sus propios esfuerzos de defensa y disuasión.

Esas conversaciones se han llevado a cabo durante meses a niveles inferiores, incluso en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN a principios de este año, pero ahora depende de los líderes asegurar sus acuerdos finales.

La agenda del miércoles cierra con una nota social: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a los aliados de la OTAN en una cena en la Casa Blanca.

Mientras la OTAN enfrenta lo que podría ser la prueba más grande de sus 75 años de historia, Biden defendió el martes contundentemente la paz a través de la fuerza.

“Es bueno que seamos más fuertes que nunca”, dijo Biden al comienzo de la cumbre de tres días. “Porque este momento de la historia exige nuestra fuerza colectiva.

«Los autócratas quieren derrocar el orden global, que, en general, se ha mantenido durante casi 80 años y contando. Los grupos terroristas continúan tramando planes malvados para causar caos, caos y sufrimiento. En Europa, la guerra de agresión de [el presidente ruso Vladimir] Putin contra Ucrania continúa”.

“Y Putin no quiere nada menos – nada menos – que la subyugación total de Ucrania, poner fin a la democracia de Ucrania, destruir la cultura de Ucrania y borrar a Ucrania del mapa. Y sabemos que Putin no se detendrá en Ucrania. Pero no se equivoquen: Ucrania puede y detendrá a Putin”, dijo Biden.

Esa línea provocó un estruendoso aplauso de la multitud de líderes que esperaban finalizar un plan para incorporar lo que ahora son esfuerzos nacionales individuales para ayudar al ejército de Ucrania, a un programa coordinado por la OTAN para abastecer a las fuerzas ucranianas. Y el martes, Biden y otros líderes de la OTAN anunciaron que enviarían a Ucrania cinco sistemas de defensa aérea adicionales.

El argumento de Biden a favor de reforzar las defensas fue reforzado por otros miembros de su administración el martes, cuando su asesor de Seguridad Nacional habló con ejecutivos de la industria de defensa e invocó un argumento tan antiguo que parece un adagio romano: si quieres la paz, prepárate para la guerra.

Aumentar la producción y reponer los arsenales de armas y municiones ha sido un foco de atención para los aliados de la OTAN, mientras buscan apoyar al ejército de Ucrania y garantizar que la alianza tenga lo que necesita para su propia defensa.

Durante sus declaraciones ante ejecutivos de la industria de defensa el martes, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan expuso varias medidas concretas, incluido el fortalecimiento de los arsenales regionales y las capacidades de mando y control para que los miembros de la OTAN puedan entrar rápidamente en acción si fuera necesario, al mismo tiempo que aumenta la capacidad industrial del bloque para igualar la industria de defensa reforzada de Rusia.

Esto, dijo, es algo que EEUU ha hecho, al “realizar fuertes inversiones en nuestras bases industriales de defensa”, una medida que, según la administración, ha dado un impulso a la economía estadounidense.

El jefe de la alianza, el Secretario General Jens Stoltenberg, comenzó a hacer su discurso tan pronto como aterrizó en Washington – literalmente. El lunes, se puso una gorra azul y una camiseta blanca y apuntó una pelota de béisbol de arco alto sobre la cabeza del receptor al comienzo de un juego de los Nacionales de Washington.

“Firmad un nuevo compromiso industrial de defensa”, dijo a los miembros al día siguiente, vestido de nuevo con su habitual traje oscuro y corbata. “Y ese será un compromiso que ayudará a que nuestra industria en Europa y América del Norte sea más fuerte, más innovadora y capaz de producir a escala”.

Biden, en sus comentarios, reconoció el papel de Stoltenberg durante una década al frente de la alianza al sorprender al ex primer ministro noruego con el máximo honor civil de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad.

Pero los analistas continúan preguntándose si esta demostración de poder presidencial en la cumbre puede ocultar los obvios problemas políticos de Biden en casa después de que su pobre desempeño en el debate presidencial frente a Trump llevó a crecientes llamados para que abandonara la carrera presidencial de noviembre.

“Debería recordarnos la importancia crítica del liderazgo estadounidense en esta alianza”, dijo Giselle Donnelly, investigadora del American Enterprise Institute. “Es una creación estadounidense; sobrevive, prospera y prospera y está impulsada por el liderazgo estadounidense. Y cuando surgen dudas sobre el liderazgo estadounidense y los líderes estadounidenses… cuando el presidente estadounidense se resfría, la OTAN contrae neumonía”.