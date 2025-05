Juicio de P.Diddy expone su vínculo con uno de los peores ‘shows’ de Britney Spears

Nuevos testimonios e imágenes presentados en el juicio por tráfico sexual contra el rapero Sean Combs, conocido como P. Diddy, revelan que Britney Spears asistió a una fiesta organizada por el músico en Las Vegas. El evento tuvo lugar menos de 24 horas antes de la criticada actuación de la cantante en los MTV Video Music Awards de 2007, considerada uno de los momentos más bajos de su carrera.

La presencia de Spears fue mencionada por Cassandra ‘Cassie’ Ventura, expareja de Combs, durante su testimonio del pasado 15 de mayo. Según relató ante el jurado, la relación entre ella y el rapero comenzó precisamente en esa fiesta, celebrada el 7 de septiembre de 2007 en el club nocturno Jet de Las Vegas. “Sean estuvo allí y trajo al [productor musical] Dallas Austin y a Britney Spears. Creo que esas fueron las dos personas que más me llamaron la atención”, declaró.

Desde entonces, surgieron más detalles e imágenes de aquella noche. De acuerdo con los reportes de Page Six, tras el evento la cantante se unió a Combs, Paris Hilton y 50 Cent en otra fiesta, celebrada en el Hard Rock Hotel & Casino. Las celebraciones continuaron hasta la madrugada del 8 de septiembre, pero no está claro a qué hora la cantante de ‘Toxic’ abandonó el lugar.

Las imágenes de Spears, que tenía 25 años en ese momento, muestran a la artista con la mirada perdida y usando gafas de sol en interiores, posando junto a Combs y otros invitados.

