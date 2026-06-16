La acusación popular pide retirar el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez

Las acusaciones populares han solicitado al magistrado Juan Carlos Peinado medidas cautelares para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Entre ellas se encuentra la retención del pasaporte, la prohibición de que se emita uno nuevo, la no autorización de salidas al extranjero y la obligación de comparecer ante los juzgados los días 1 y 15 de cada mes, según informa El Confidencial.

Gómez acudió el lunes a los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, para asistir a la audiencia previa de cara a un futuro juicio, donde también estaban citados su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Mientras las acusaciones populares, coordinadas por la organización ultra Hazte Oír, solicitaron la imposición de medidas cautelares, la Fiscalía y las defensas han vuelto argumentar las razones por las que piden el archivo de la causa, al no apreciar ningún indicio de actividad ilícita.

El juez Peinado deberá anunciar una decisión en breve, tanto sobre la petición de medidas cautelares, como sobre si finalmente envía a juicio a Gómez, Álvarez y Barrabés.

La esposa del presidente está imputada de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

El juez ve indicios de tráfico de influencias en la consecución de Gómez de la dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense en 2020, de malversación porque su asesora en Presidencia envió correos electrónicos de asuntos profesionales y de apropiación indebida por inscribir a su nombre un software desarrollado por la cátedra, a pesar de haberlo hecho por indicaciones de la propia universidad.