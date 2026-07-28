La farmacéutica gigante que pagará 5.500 millones por demandas de cáncer vinculadas a su talco

Johnson & Johnson acordó pagar 5.500 millones de dólares para resolver decenas de miles de demandas que alegan que sus productos de talco, incluido su icónico talco para bebés, causaron cáncer de ovario.

El acuerdo, anunciado este lunes, cubre aproximadamente 69.000 casos consolidados en tribunales federales de Nueva Jersey y casos relacionados en cortes estatales, representando el 99.75 % de las reclamaciones pendientes. Aunque la compañía insiste en que los reclamos “carecen de mérito” y que el talco es seguro sin contener asbesto, optó por el acuerdo para cerrar definitivamente un litigio que la ha perseguido durante 15 años.

Este acuerdo aplica únicamente a demandas existentes y no aborda futuras reclamaciones. J&J descontinuó la venta de su talco para bebés en Estados Unidos en 2020, reemplazándolo por un producto a base de maicena, y lo retiró del mercado mundial en 2023. El acuerdo aún requiere la aprobación del juez que supervisa el litigio federal.