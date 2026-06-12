León XIV llega a Roma en el avión del rey de España tras la avería

El papa León XIV arribó este viernes a Roma, Italia, luego de que el avión de la aerolínea Iberia que lo trasladaba desde Tenerife (España) sufriera problemas técnicos, hecho que lo obligó a bajarse nuevamente en la isla española mientras se solventaba su retorno al Vaticano.

León XIV estuvo una semana en España como parte de una amplia gira, en la que fue nombrado socio de honor del Real Madrid y presenció la espectacular inauguración de la torre de la Sagrada Familia, en Barcelona. Ante el percance, fue atendido por el rey Felipe VI, quien le ofreció su avión Falcon para que retornara a Roma, informó Vaticans News.