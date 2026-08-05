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EE.UU. ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas por altos líderes del CJNG

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Integrantes del CJNG.

El Gobierno de EE.UU. anunció este miércoles que ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas por información que conduzca al arresto y/o condena de los “altos líderes” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera desde territorio mexicano y que fue designada por la administración de Donald Trump como “Organización Terrorista Extranjera”.

En declaraciones a la prensa desde el Departamento de Justicia de EE.UU., el fiscal general interino, Todd Blanche, en coordinación con las autoridades del FBI, DEA, entre otras agencias de seguridad de ese país, remarcó que el CJGN es una organización “narcoterrorista” que debe ser eliminada. Entre las recompensas anunciadas, se incrementó a 25 millones de dólares la designada para Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, identificado como el nuevo líder del cártel tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

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