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Enfermedad ‘bíblica’ de 4.000 años regresa en silencio a un estado de EE.UU.

Dejando a los científicos soprendidos

Por Redaccion Central
Redaccion Central

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La lepra, una enfermedad de 4.000 años, frecuentemente asociada con los tiempos bíblicos, está registrando un lento pero constante regreso en el estado de Florida, que ya suma 36 de los 174 casos reportados en Estados Unidos en 2025, informó USA Today.

Según la información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algunas infecciones en estados del sur “probablemente fueron contraídas de armadillos”, ya que estos animales, son portadores naturales de la bacteria M. leprae.

Por su parte, una investigación publicada en 2023 por el CDC indicó que el aumento de infecciones entre residentes nacidos en EE.UU., que “carecían de factores de riesgo tradicionales”, sugiere que la enfermedad “probablemente ya es endémica” en algunas zonas del país.

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