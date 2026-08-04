Se escucha extraña y misteriosa explosión en EE.UU. que prende las alertas sísmicas

Un extraño movimiento telúrico se registró este martes frente a la costa atlántica de Florida (EE.UU.), a casi dos semanas de un suceso similar en la misma zona que fue vinculado a pruebas de la Armada estadounidense, informan medios locales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el evento al este de Flagler Beach, con una magnitud de 3,9 y una profundidad de cero kilómetros, características que se asemejan más a una detonación en superficie que a un terremoto convencional.

Este registro es similar al del 16 de julio, localizado a unos 146 kilómetros al este-noreste de Ponce Inlet, que el USGS clasificó como explosión experimental. Aquel hecho se relacionó con las pruebas de choque del destructor estadounidense USS Ted Stevens, en las que se detonaron cargas bajo el agua, cerca del buque, para comprobar su resistencia a impactos de combate.

La Armada confirmó entonces que se trataba de dichas pruebas y anunció otra para unas dos semanas después. Sobre el evento de este martes aún no se ha pronunciado. No se reportaron daños ni heridos.