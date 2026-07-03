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Más de cien personas enferman en un crucero en EE.UU. tras brote de nuevo virus

Enfermaron 102 pasajeros según informes oficiales

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen referencial de un Crucero en aguas de los EEUU. Foto Magnific

Un brote de norovirus afectó a 125 personas a bordo del crucero Ruby Princess, que realizó un viaje de 20 días desde San Francisco y regresó este jueves al puerto, informaron la compañía y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., citados por Los Angeles Times.

Según los CDC, enfermaron 102 de los 3.032 pasajeros y 23 de los 1.144 tripulantes, que reportaron principalmente vómitos y diarrea. La naviera indicó que se reforzaron las tareas de limpieza y desinfección, se aisló a los afectados y se consultó con los CDC sobre los protocolos de saneamiento antes de la próxima salida del barco.

El norovirus es un virus muy contagioso que causa gastroenteritis aguda, con vómitos y diarrea. Se transmite por contacto directo con una persona infectada, al consumir alimentos o bebidas contaminados (especialmente mariscos crudos como ostras). Cualquiera puede infectarse y seguir propagando el virus incluso días después de sentirse mejor, hasta dos semanas.

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