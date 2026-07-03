Más de cien personas enferman en un crucero en EE.UU. tras brote de nuevo virus

Un brote de norovirus afectó a 125 personas a bordo del crucero Ruby Princess, que realizó un viaje de 20 días desde San Francisco y regresó este jueves al puerto, informaron la compañía y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., citados por Los Angeles Times.

Según los CDC, enfermaron 102 de los 3.032 pasajeros y 23 de los 1.144 tripulantes, que reportaron principalmente vómitos y diarrea. La naviera indicó que se reforzaron las tareas de limpieza y desinfección, se aisló a los afectados y se consultó con los CDC sobre los protocolos de saneamiento antes de la próxima salida del barco.

El norovirus es un virus muy contagioso que causa gastroenteritis aguda, con vómitos y diarrea. Se transmite por contacto directo con una persona infectada, al consumir alimentos o bebidas contaminados (especialmente mariscos crudos como ostras). Cualquiera puede infectarse y seguir propagando el virus incluso días después de sentirse mejor, hasta dos semanas.