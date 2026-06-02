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Mueren madre y abuela al intentar salvar a niño de 5 años en un embalse en España

El pequeño fue rescatado consciente por unos pescadores.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

En la foto la presa de Baños de Cerrato, en el municipio español de Venta de Baños.

Dos mujeres, de 32 y 52 años, murieron ahogadas la tarde del domingo cuando intentaban rescatar a un niño de 5 años que había caído en la presa de Baños de Cerrato, en el municipio español de Venta de Baños. Las dos víctimas eran la madre y la abuela del pequeño.

Los hechos sucedieron alrededor de las 18.30 (hora local) en un lugar concurrido por pescadores y bañistas en momentos de altas temperaturas, cuando el niño cayó al agua y las dos mujeres se sumergieron con la intención de rescatarlo, según informa la prensa local.

El menor fue localizado y rescatado por unos pescadores junto al tronco de un árbol y posteriormente trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para su evaluación médica. Los efectivos desplazados hasta el lugar, bomberos, Guardia Civil y una UVI móvil no pudieron hacer nada para salvar la vida de las dos mujeres.

El último informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo recoge que en 2025 murieron en el país 472 personas por ahogamiento en espacios acuáticos, la segunda mayor cifra registrada desde 2015, tan solo por detrás de 2017. La mayoría de estos trágicos incidentes se produjeron en playas (241), ríos (88) y piscinas (49).

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