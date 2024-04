“¡Muerte a Israel!”: Miembros del Parlamento iraní celebran el operativo de Teherán

Parlamentarios iraníes celebraron los ataques lanzados por Teherán la noche del sábado contra Israel coreando consignas como “¡Muerte a Israel!”, informa la agencia Tasnim.

Según medios locales, otros de los cánticos incluyeron “¡Vivan los soldados del Islam!” y “¡Gracias, Ejército Revolucionario!”. El video de la reunión fue difundido en redes sociales.

Chants of ” DEATH TO ISRAEL ” in Iran’s Parliament in celebration of the response to the Israeli attack on Damascus, which saw dozens of drones and missiles strike targets inside Israel 🇮🇷 🇮🇱

I’ll chant with you guys ” DEATH TO ISRAEL !!! ” pic.twitter.com/5I2Buxxlka

— Tannie تاني 🇵🇸 (@putin_76) April 14, 2024