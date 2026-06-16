Ordenan la detención de la actriz española que denunció a Errejón por acoso sexual

Un juez español ordenó la detención de la actriz Elisa Mouliaá por sus reiteradas incomparecencias ante el juzgado, en el proceso que se le sigue por presuntas calumnias en contra del exdiputado Iñigo Errejón, a quien señaló de haberla acosado sexualmente, según RTVE.

Mouliaá había anunciado que no iría a la citación del juez porque se encuentra trabajando en Oriente Próximo, según publicó en su cuenta de X. La actriz retiró en febrero pasado la denuncia contra el exparlamentario alegando que sufría de desgaste emocional.

La actriz es investigada por afirmar públicamente que Errejón había extorsionado a dos testigos que debían declarar a su favor. El exdirigente del partido Sumar estableció una querella en contra de Mouliaá por el delito de calumnias.