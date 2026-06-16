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Rechazan la solicitud de Zapatero para no declarar sobre las joyas halladas en su despacho

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La defensa de Zapatero podrá solicitar diligencias adicionales si lo considera necesario.

La Audiencia Nacional de España, a través del juez José Luis Calama, ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para suspender o aplazar su declaración prevista para mañana sobre las joyas halladas en su despacho, informan este martes medios locales.

En su resolución, el magistrado explica que se trata de los mismos hechos que ya se investigan desde registros anteriores y que la defensa conocía plenamente, por lo que el exmandatario ha tenido tiempo suficiente para preparar su posición.

Calama subraya que no existe indefensión material ni elementos nuevos que requieran aplazamiento, por lo que permite que sus declaraciones sobre el tema se realicen en conjunto con las del caso que lo involucra con la aerolínea Plus Ultra por coherencia y economía procesal. La defensa de Zapatero podrá solicitar diligencias adicionales si lo considera necesario.

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