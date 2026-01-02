BOLETIN DE NOTICIAS
Mundo

A plena luz del día: arrastra por el suelo a mujer para robarle (VIDEO)

Denuncian que los niveles de insguridad son elevados en España

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

En la ciudad española de Murcia, un inmigrante aprovechó que una mujer caminaba sola por una calle para robarle a plena luz del día de Año Nuevo.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se ve cómo el individuo, tras asegurarse de que no hay testigos cerca, se abalanza sobre la víctima, que va con una maleta.

Ella se resiste durante varios segundos, mientras él la arrastra por el suelo, hasta que, finalmente, consigue arrancarle una de sus pertenencias y huir a la carrera.

El video deja mucho que desear…

