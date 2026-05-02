Trump confirma que revisará nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán destinada a poner fin al conflicto.

Antes de abordar el Air Force One, Trump indicó que recibiría la redacción exacta del documento y que informaría más tarde sobre su contenido.

La iniciativa fue enviada por Teherán a través de Pakistán, según reportes de medios iraníes, y surge como respuesta a una propuesta previa de Washington.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump escribió:

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”.

La propuesta iraní consta de 14 puntos, mientras que la formulada por Estados Unidos incluía nueve. Entre los principales puntos de Irán destacan: garantías de no agresión, retirada de fuerzas estadounidenses de la región, levantamiento del bloqueo naval, liberación de activos congelados, pago de indemnizaciones, eliminación de sanciones y el fin de los combates en todos los frentes, incluyendo Líbano.

Además, introduce un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Irán busca resolver el conflicto en un plazo de 30 días, mientras que Estados Unidos había propuesto un alto el fuego de dos meses. Teherán espera ahora la respuesta oficial de Washington a través de los canales diplomáticos.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sostuvo conversaciones con sus homólogos de Italia, Francia, Japón y Corea del Sur, en las que expresó preocupación por la postura de algunos países europeos y pidió condenar las acciones militares de Estados Unidos e Israel.