EE.UU. niega ataque iraní contra uno de sus buques en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos desmintió este lunes que uno de sus buques haya sido impactado por un presunto ataque iraní en el estrecho de Ormuz, luego de que un medio de ese país difundiera dicha versión.

A través de su cuenta en X, el Comando Central de Estados Unidos aseguró que “ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado”, rechazando categóricamente los reportes.

El organismo, encargado de las operaciones militares en Oriente Medio, indicó además que las fuerzas estadounidenses continúan con sus operaciones en la zona, incluyendo el acompañamiento de embarcaciones en el Golfo.

“Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes”, señaló el comando en su publicación.

El desmentido se produce en un contexto de alta tensión en la región, donde el estrecho de Ormuz —una vía estratégica para el comercio energético mundial— se mantiene bajo vigilancia constante debido a los recientes movimientos militares.