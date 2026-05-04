3 muertos y seis afectados por posible brote de hantavirus en un crucero frente a Cabo Verde

CIUDAD DEL CABO / PRAIA.- Las autoridades de Sudáfrica confirmaron este lunes que tres personas han muerto y seis resultaron afectadas por un posible brote de hantavirus en un crucero que zarpó desde Argentina y actualmente se encuentra frente a las costas de Cabo Verde.

Entre los fallecidos se encuentra una pareja de nacionalidad neerlandesa. Además, un ciudadano británico se encuentra en estado grave, internado en cuidados intensivos en Johannesburgo. Uno de los cadáveres también se encuentra en territorio sudafricano.

En un comunicado, el Departamento de Salud sudafricano detalló que, mientras el barco navegaba frente a sus costas, varios pasajeros presentaron “graves complicaciones de salud derivadas de lo que en un principio se consideraron infecciones respiratorias agudas graves”.

Las autoridades de Cabo Verde impidieron el desembarco de los pasajeros. “En coordinación con otras autoridades competentes, no se autorizó al barco atracar en el puerto de Praia”, declaró María da Luz Lima, presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de Cabo Verde.

El primer caso reportado fue el de un pasajero de 70 años que enfermó repentinamente a bordo durante la travesía desde Ushuaia (Argentina) hacia la isla de Santa Elena. Presentaba fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea.

Las investigaciones para confirmar si se trata de hantavirus y determinar el origen del brote continúan en curso.