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Rubén Rocha Moya pide licencia como gobernador de Sinaloa mientras dura investigación de EE.UU. por presuntos nexos con “Los Chapitos”

El mandatario estatal aseguró que tiene la conciencia tranquila y que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Rubén Rocha Moya.

CULIACÁN, Sinaloa – El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este viernes que solicitó licencia temporal ante el Congreso del Estado mientras dure la investigación en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos, por presuntos nexos con “Los Chapitos”.

En un mensaje difundido a través del canal de YouTube del Gobierno de Sinaloa, Rocha Moya informó que se separará del cargo “para facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación”, declaró.

El mandatario argumentó que su decisión busca no interferir con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que Estados Unidos solicitara su extradición junto a otros nueve funcionarios estatales, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.

Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró tener “la conciencia tranquila”. “Una vida de trabajo respalda mis palabras. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, enfatizó.

Además, expresó que no permitirá que su caso sea utilizado para dañar a Morena ni al movimiento que ha transformado la vida de millones de mexicanos.

El Congreso de Sinaloa aún no ha convocado a sesión para analizar la solicitud de licencia del gobernador. Sin embargo, el Cabildo de Culiacán sí sesionó de forma extraordinaria y aprobó la separación temporal del alcalde Gámez Mendívil.

Hasta el momento, el senador Enrique Inzunza Cázarez no se ha pronunciado sobre el caso.

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