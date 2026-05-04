Trump promete que Irán “será borrado de la faz de la Tierra” si ataca barcos de EE.UU. en Ormuz

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió este lunes que Irán será aniquilado si intenta atacar a buques estadounidenses que participan en el Proyecto Libertad, destinado a “liberar” a las embarcaciones que permanecen en el estrecho de Ormuz.

Durante una entrevista con Trey Yingst de Fox News, el mandatario afirmó que la República Islámica será “borrada de la faz de la Tierra” si se atreve a interferir en el proyecto de Washington en la zona. Además, añadió que añadió que cree que Teherán se ha vuelto “mucho más maleable” en las negociaciones de paz.

Por otra parte, destacó el aumento militar del país norteamericano en la región y lanzó nuevas amenazas contra la nación persa ante su determinación de hacer frente a Washington. “Tenemos más armas y municiones de una calidad mucho más alta que antes”, aseveró Trump. “Tenemos el mejor equipo. Tenemos cosas por todo el mundo. Tenemos estas bases por todo el mundo. Todas están abastecidas con equipo. Podemos usar todo eso, y lo haremos, si lo necesitamos”, resaltó.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de versiones contrapuestas sobre el tránsito marítimo por Ormuz.