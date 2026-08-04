Exagente del FBI roba un millón de dólares en criptomonedas de cuentas asociadas a “nación adversaria”

Un exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), identificado como Patrick Steven Yaroch, fue arrestado tras confesar que durante una investigación robó cerca de un millón de dólares en criptomonedas de cuentas vinculadas a una “nación adversaria”, recoge Bloomberg.

Yaroch se entregó voluntariamente al Departamento de Justicia y admitió haber tomado “decisiones muy desacertadas” relacionadas con esas carteras digitales, de acuerdo con una declaración jurada presentada ante un tribunal federal en Virginia. Según el documento judicial, el exagente utilizó los sistemas del FBI para acceder a las claves que le permitieron transferir los fondos a su propia cuenta.

Entre finales de 2024 y principios de 2025 realizó unas diez transferencias por un monto aproximado de un millón de dólares. Yaroch aseguró que actuó por iniciativa propia y que nunca mantuvo contacto con personas o entidades vinculadas a las cuentas investigadas.

Lo “consumía por dentro”

La documentación señala que Yaroch conoció la existencia de esas cuentas durante una investigación iniciada en noviembre de 2024. Al considerar que el FBI “no podía o no quería actuar” contra ellas, decidió acceder a los sistemas internos de la agencia para obtener las claves y apropiarse del dinero. El 29 de julio confesó los hechos a un empleado del Departamento de Justicia, afirmando que la vergüenza lo “consumía por dentro”.

Tras un registro de su vivienda y vehículo, los agentes accedieron a sus cuentas de criptomonedas y revisaron su teléfono móvil, donde encontraron una consulta realizada a ChatGPT sobre cómo invertir un millón de dólares para maximizar las ganancias y jubilarse alrededor de los 40 años en un país como Portugal.

Yaroch fue despedido del FBI el 31 de julio, el mismo día de su arresto, y enfrenta cargos por transporte interestatal y recepción de bienes, valores y dinero robados.