Masivo ciberataque golpea los sistemas de agua en EE.UU.

Al menos una docena de estados en EE.UU. han registrado posibles ataques cibernéticos dirigidos contra empresas de suministro de agua y saneamiento, informó ABC News este martes citando a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con las fuentes, Irán es el principal sospechoso de los ciberataques, que podrían incapacitar a los operadores de servicios públicos al modificar contraseñas o desactivar alarmas. Sin embargo, la implicación de Teherán no ha sido confirmada oficialmente.

De momento no ha habido interrupciones generalizadas en el suministro de agua ni en el tratamiento de aguas residuales, según informa el medio. Mientras tanto, el FBI aconseja a las empresas eléctricas que desconecten sus sistemas de internet siempre que sea posible, utilicen sistemas con interruptores automáticos y recurran a controles manuales en caso de que los sistemas automatizados se vean comprometidos.

Uno de los estados más afectados es Míchigan, donde la Policía asegura estar monitoreando la situación e insta a las empresas afectadas a proteger sus sistemas y seguir las directrices de ciberseguridad aplicables.

“Todos los sistemas continuaron funcionando de manera segura, los operadores locales resolvieron los problemas y no se conocen impactos que representen un riesgo para la salud pública”, dijo la Policía Estatal de Míchigan, citando información del Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía. El organismo agregó que el FBI está a cargo de la investigación.