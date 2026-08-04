“Pagarán las consecuencias”: China lanza fuerte advertencia a un aliado de EE.UU.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, aseguró que Filipinas pagará las consecuencias de sus intentos de “manipulación política”.

“Un pequeño puñado de fuerzas anti-China, en Filipinas, se han involucrado en una manipulación política, intentando por todos los medios mezclar el bien y el mal, con el fin de buscar ganancias políticas y encubrir las actividades de infracción de Filipinas en el mar”, señaló este martes en conferencia de prensa al ser preguntado sobre una reciente declaración del Ministerio de Defensa filipino, en la que se afirmó que instituciones vinculadas al Gobierno chino influyen en la educación local a través de programas de intercambio cultural.

“Una vez más, instamos a estos individuos a dejar de hacer provocaciones y crear problemas, y a que dejen de atacar y difamar a China. De lo contrario, pagarán las consecuencias de sus despreciables actos”, agregó el vocero, al tiempo que calificó la declaración como “una provocación política de naturaleza extremadamente maligna”, llena de desinformación y difamaciones.

La tensión entre ambos países continúa escalando debido a las repetidas disputas marítimas y enfrentamientos en el mar de China Meridional, donde Filipinas busca respaldo internacional para sus reclamos territoriales.