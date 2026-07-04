Trump se pronuncia sobre el funeral de Alí Jameneí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó este sábado la ceremonia de despedida del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

“Están todos ahí [líderes políticos y militares iraníes]. Con un solo disparo podríamos eliminarlos a todos, pero no lo vamos a hacer, porque entonces no tendríamos con quién negociar”, dijo el mandatario a Axios, agregando que le sorprendió ver a iraníes llorando, ya que pensaba que la gente odiaba a Jameneí.

En ese sentido, insinuó que las muestras de dolor podrían no ser sinceras. “Quizás sean lágrimas fingidas”, comentó.

Por otro lado, insistió que las autoridades iraníes “están suplicando llegar a un acuerdo”, pero explicó que ambas partes resolvieron tomarse una semana de descanso en las conversaciones hasta que concluyan los eventos relacionados con el funeral.

En este contexto, señaló que se ha acordado que ninguna de las partes dispare contra la otra durante ese periodo.

Por su parte, desde Teherán aseguran que la República Islámica y su “pueblo valiente y paciente” buscarán “eternamente y con firmeza” llevar ante la Justicia a los “criminales” estadounidenses e israelíes ante “la pérdida de su imán y sabio líder”.

Alí Jameneí fue asesinado el 28 de febrero durante los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán. El ayatolá, que tenía 86 años, encabezó la República Islámica durante más de tres décadas.