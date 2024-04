Varios heridos en enfrentamientos entre la Policía y protestantes ‘anti OTAN’ en Nápoles

Al menos ocho personas resultaron heridas este lunes en la ciudad italiana de Nápoles como consecuencia de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, que salieron a las calles para protestar contra la OTAN, informa la agencia ANSA.

Para repudiar un concierto programado con motivo del 75 aniversario de la Alianza Atlántica, los manifestantes intentaron romper el cordón de seguridad de las fuerzas del orden, que los repelieron utilizando porras. De los ocho heridos, tres resultaron lesionados en la cara y la cabeza.

Napoli -Scontri tra manifestanti e Polizia in assetto antisommossa si sono verificati poco fa alla fine di via Toledo, a Napoli.

I manifestanti hanno provato a oltrepassare il cordone di sicurezza con l’obiettivo di contestare il concerto in programma per i 75 anni della Nato pic.twitter.com/vEas8JygC5

