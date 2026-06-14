VIDEO Avión de combate se estrella en EE.UU. por el lago Rimrock en Yakima

Un avión de combate estadounidense se estrelló este sábado cerca del lago Rimrock en Yakima, Washington.
El piloto se eyectó a salvo. El choque provocó un incendio en una montaña que obligó a evacuar campistas y cerrar carreteras en la zona, conocida por entrenamientos militares.
En un video que circula en redes se observa la columna de humo y el fuego consumiendo la ladera boscosa tras el impacto. Aún se desconocen las circunstancias del accidente.
BREAKING: Fighter jet crashes near Rimrock Lake in Yakima County, Washington; pilot reported safe. pic.twitter.com/kCQEN7F5Ow
— Scope Report (@ScopeReport_) June 13, 2026