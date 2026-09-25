EE.UU. acuerda compra de más carne a un país de Sudamérica ante el alza de los precios

No obstante, Washington no ha proporcionado una cuota de exportación en específica.

EE.UU. está pidiendo el envío de más carne vacuna a Paraguay para afrontar el alza de los precios en su mercado interno, informó este viernes el mandatario del país suramericano, Santiago Peña.

“EE.UU., con los precios actuales, está exigiendo cada vez más, y Paraguay es un socio confiable”, dijo el gobernante en entrevista con Bloomberg. Sin embargo, admitió que Washington no ha proporcionado al país sudamericano una cuota de exportación.

A finales de agosto pasado, Donald Trump firmó una proclama para ampliar, de manera temporal y extraordinaria, el ingreso de carne vacuna magra a su país sin aranceles por fuera de la cuota y canales habituales.

La medida, que se da provisoriamente para aumentar la oferta y frenar la escalada de precios de ese producto en EE.UU., rige por 90 días, contados a partir del 1° de septiembre, y habilita en concreto el ingreso de 300.000 toneladas de carne. La decisión beneficia a Brasil y también podría alcanzar a Paraguay.

La resolución de Washington es vista en Paraguay como una oportunidad. En el país sudamericano apuntan a captar al menos el 10 % de ese volumen adicional de 300.000 toneladas, según dijo a principios de septiembre el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin Campercholi, citado por La Nación.

“Paraguay está exportando entre 6.000 a 8.000 toneladas mensuales a EE.UU. Al 31 de agosto nosotros exportamos 35.000 toneladas y nuestro pronóstico es llegar a las 60.000 toneladas” a fin de año, manifestó Martin.

EE.UU. es un destino clave para las exportaciones de carne de Paraguay, que no puede vender este producto al gran mercado de China, ya que es el único país sudamericano que aún mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.