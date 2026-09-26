Tragedia en el ring: muere un boxeador mexicano de 26 años tras seis días en coma

Arturo ‘Lobito’ Torres acababa de firmar un contrato para integrar un nuevo equipo de boxeadores y buscar el sueño profesional.

El boxeador mexicano Arturo ‘Lobito’ Torres, de 26 años, murió el viernes tras permanecer seis días en coma inducido, luego de sufrir lesiones durante un combate contra Gilberto ‘Torito’ García, disputado el pasado 19 de septiembre en la ciudad de Mexicali, recogen medios locales.

Durante el séptimo episodio, la esquina de Torres decidió poner fin al combate mediante un nocaut técnico. Sin embargo, instantes después del parón, el pugilista cayó desvanecido sobre la lona y fue trasladado de urgencia a un quirófano, donde fue intervenido por un coágulo cerebral.

La Liga de Boxeo Amateur de Mexicali confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia. “No hay palabras suficientes para consolar un momento tan difícil como este. Acompañamos de todo corazón a la familia Torres en su dolor”, señaló el organismo, que añadió que el boxeador dejó “una gran huella” entre quienes lo conocieron.

El Comité Municipal de Box de Mexicali también lamentó la muerte y envió su pésame a familiares, amigos y la comunidad boxística. La liga cerró su homenaje con la frase: “Hasta vernos con el Rey, Lobito”. Torres acababa de firmar un contrato para integrar un nuevo equipo de boxeadores con la promotora Cachanilla Promotions y buscar el sueño profesional.